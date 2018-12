e-toupeira. Paulo Gonçalves vai a julgamento apesar de ter sido ilibado de alguns crimes

Esta sexta-feira, o Tribunal Central de Instrução Criminal deixou cair alguns crimes de que estavam acusados Paulo Gonçalves, Júlio Loureiro e José Silva, sustentando que, em alguns casos, não existiam factos suficientes que os sustentassem.

No fase instrutória, Paulo Gonçalves foi ilibado de 28 crimes de falsidade informática e do crime de recebimento indevido de vantagem. José Silva foi ilibado dos crimes de violação do segredo de justiça, favorecimento pessoal e falsidade informática.

Já Júlio Loureiro, outro dos oficiais de justiça envolvidos no processo e-toupeira, foi ilibado dos 76 crimes de que era acusado.

A SAD do Benfica também foi ilibada dos 30 crimes de que estava acusada: 28 de falsidade informática, um de recebimento indevido de vantagem e outro por corrupção ativa.

Apenas o ex-assessor do Benfica e José Silva vão a julgamento.