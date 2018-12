Arguidos no processo deviam conhecer hoje a decisão

A leitura do acórdão do processo Vistos Gold foi, esta sexta-feira, adiada para o dia 4 de janeiro do próximo ano, devido à greve parcial dos funcionários judiciais.

Recorde-se que os arguidos do processo, como o ex-ministro Miguel Macedo e o antigo presidente do Instituto de Registos e Notariado António Figueiredo, deveriam ter ficado a conhecer hoje decisão do tribunal, adianta a agência Lusa.