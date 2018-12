Apresentador José Carlos Malato operado de urgência

José Carlos Malato, o apresentador da RTP, partilhou na sua página do Instagram que teve de ser submetido a uma cirurgia de urgência devido a uma pedra no rim. "Digam lá se eu não tenho razão quando digo que 2018 foi, e está a ser, o pior ano da minha vida!", escreveu o apresentador.

"Só se pode levar isto com humor!", Lê-se ainda.

Recorde-se que este ano, José Carlos Malato perdeu o pai, em maio, vítima de cancro. Uns meses depois aunciou que a sua relação com o fadista João Caçador tinha chegado ao fim e, mais recentemente, revelou que está de costas voltadas com a mãe e com a irmã.