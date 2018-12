Saiba como vai estar o tempo este Natal...

Ao contrário do que é costume, o Natal vai ser marcado por tempo seco e temperaturas acima da média no continente.

Já na Madeira, o tempo vai ser de chuvas e trovoadas, prevê o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Neste momento, a tendência indica que na consoada e no dia de Natal não ocorrerá precipitação e que existe uma probabilidade inferior a 40% de ocorrência de precipitação para o dia 26", refere o IPMA, sublinhando que até sábado, é esperada alguma chuva e céu nublado, em especial na zona do Minho.

No entanto, as previsões também indicam que o tempo vai melhorar depois disso.

Já no que diz respeito às temperaturas, estas vão estar ligeiramente acima da média normal para esta época do ano em Portugal continental. As máximas deverão rondar os 15 e os 20 graus Celsius e as temperaturas mínimas entre os 5 e os 10 graus Celsius.

As temperaturas mais baixas estão previstas para o Norte e Centro do país.

No arquipélago da Madeira, as previsões apontam para períodos de céu muito nublado para os dias de 21 a 24 de dezembro. "No dia 25, devido à aproximação e passagem de uma superfície frontal fria, o céu deverá tornar-se gradualmente muito nublado com ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser acompanhados de trovoada", diz o IPMA.