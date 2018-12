Portugueses são os que mais consomem bacallhau. No Natal vendas podem superar as seis mil toneladas

O mercado português é o que mais consome bacalhau salgado no mundo

Com o Natal, espera-se que em dezembro as vendas de bacalhau possam superar as seis mil toneladas.

“O Natal é tradicionalmente uma época importante para as vendas anuais do bacalhau, pelo que se esperam vendas em dezembro superiores às seis mil toneladas", referiu a Associação dos Industriais do Bacalhau (AIB), numa nota citada pela agência Lusa.

Contudo, a “competição mundial” levou a que os preços subissem ao longo do ano, o que faz com que seja esperada "alguma retração no consumo, sobretudo ao nível das famílias".

Ainda assim, a "dinâmica que se vive no canal da hotelaria e restauração", potenciada pelo Turismo, vai, "seguramente, atenuar ou mesmo compensar alguma contração que possa existir do lado das famílias".

Segundo o Conselho Norueguês da Pesca (NSC, na sigla em inglês), citado pela agência Lusa, o mercado português é o que mais consome bacalhau salgado no mundo, o que equivale a 20% de todo o bacalhau que é capturado a nível mundial.