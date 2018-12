Marcelo recorda Catalina Pestana como "uma mulher que marcou a luta pelos direitos das crianças"

Marcelo Rebelo de Sousa relembrou este sábado Catalina Pestana, que morreu na última noite, como uma mulher “que marcou a luta pelos direitos das crianças em Portugal”.

“O Presidente da República apresenta as suas sentidas condolências à família de Catalina Pestana nesta hora de luto, recordando a vida de uma mulher que marcou a luta pelos direitos das crianças em Portugal”, lê-se na nota partilhada no site da Presidência da República.

Marcelo recordou que Catalina Pestana “foi a primeira mulher a assumir a direção da centenária Casa Pia de Lisboa, num dos momentos mais difíceis que a instituição atravessou”.

“Catalina Pestana, professora e cuidadora, nunca desistiu de combater pelas causas em que acreditava, nomeadamente a defesa das crianças acolhidas. Depois da Casa Pia encarregou-se da refundação da Casa do Gaiato de Lisboa”, refere a mesma nota, realçando “a coragem” da antiga provedora da Casa Pia no “desempenho das suas funções profissionais” e a “genuidade com que tratava todos com quem convivia”.

Catalina Pestana estava doente há vários anos, tendo a sua situação clínica acabado por se complicar devido a uma infeção hospitalar. Acabou por morrer na na última noite, aos 72 anos.

As cerimónias fúnebres decorrerão no domingo, a partir das 11:00, na Igreja da Cruz Quebrada, Oeiras, seguindo depois para o cemitério de Barcarena.

O velório decorre a partir das 18:00 deste sábado.