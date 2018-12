Dragões a olhar para Turim

No fim de semana pré-natalício, o cardápio de jogos das principais ligas europeias não se apresenta particularmente apelativo. Ainda assim, há um ou outro encontro que se destaca, como é o caso do Juventus-Roma que fecha a jornada 17 em Itália.

À partida, não se esperam dificuldades extremas para a vecchia signora, que lidera a Serie A de forma bastante confortável - oito pontos de vantagem sobre o segundo, o Nápoles, e 18!!! para a Roma, que ocupa o sétimo lugar. A partida ganha maior relevo em solo luso devido ao facto de os romanos terem calhado em sorte ao FC Porto nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões: os encontros serão só em fevereiro, mas já dará para ficar com umas luzes sobre os atributos e falhas do conjunto da capital italiana.

Em Inglaterra, joga-se a jornada 18 e logo a seguir a 19, no tradicional e sempre tão aguardado boxing day. Muita expetativa para ver a resposta dos jogadores do Manchester United na ressaca do despedimento de José Mourinho, substituído no comando técnico por Ole Gunnar Solskjaer, uma lenda do clube no que tocava a marcar golos. A estreia do norueguês será frente ao Cardiff, a outra equipa britânica que orientou na ainda curta carreira de treinador.