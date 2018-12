Ministério Público vai recorrer da decisão de ilibar o Benfica no processo e-toupeira

O Ministério Público (MP) vai recorrer da decisão da juíza Ana Peres, que ilibou a SAD do Benfica de 30 crimes no âmbito do processo e-toupeira.

Segundo a notícia avançada pelo jornal Expresso, que cita fonte judicial, o procurador Valter Alves insiste no julgamento do Benfica junto do Tribunal da Relação de Lisboa, que irá apreciar o recurso, já que argumenta que poucos casos de corrupção eram tão claros como este.

Na decisão instrutória, a juíza Ana Peres argumentou que os indícios de corrupção eram "vagos e imprecisos".

Segundo o Ministério Público, os arguidos montaram "uma teia de interesses" que beneficiou todos.

Recorde-se que, a juíza de instrução criminal decidiu ilibar a SAD do Benfica dos 30 crimes de que estava acusada, no âmbito do caso e-toupeira, 28 de falsidade informática, um de recebimento indevido de vantagem e outro por corrupção ativa.

Já o ex-assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, que apesar de terem caído alguns dos crimes – falsidade informática e recebimento indevido de vantagem – irá a tribunal, pelo crime de corrupção.

O funcionário judicial José Augusto Silva foi ilibado de violação de segredo de justiça, falsidade informática e favorecimento pessoal, embora tenha de ir a julgamento por outros crimes, ao contrário do colega de profissão Júlio Loureiro que não irá a tribunal, tendo sido ilibado de todos os crimes, de que estava acusado no processo.