Octogenário morre num incêndio doméstico em Vieira do Minho

Homem com 84 anos morreu queimado, na sequência de um incêndio dentro de sua casa, em Vieira do Minho, no distrito de Braga

Um octogenário morreu esta tarde, num incêndio doméstico, na freguesia de Ventosa, acima da margem esquerda do Rio Cávado.

A vítima, que estava sozinha, tinha 84 anos de idade, tendo a alerta para o sinistro sido dado às 14h20.

No local esteve a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Grupo do INEM de Braga, a GNR de Vieira do Minho, a Cruz Vermelha Portuguesa e os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho.

O presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho, António Cardoso, a par da Proteção Civil Municipal, também estiveram no local da ocorrência.

Entretanto, o corpo foi removido pelos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho e pela Guarda Nacional Republicana para o Gabinete Médico Legal do Cávado, em Braga, a fim de ser autopsiado na segunda-feira.