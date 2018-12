Belenenses vence Desp. Aves por 5-2 depois de estar a perder por duas vezes

O Estádio do Jamor foi uma arena este sábado, e quem estava nas bancadas não teve de esperar muito para ser puxado para a acção nas quatro linhas, com um formidável arranque em que a bola beijou as redes por duas vezes em apenas quatro minutos. O Belenenses esteve a perder e igualou, esteve a perder novamente e voltou a igualar, mas depois disso, não só deu a volta ao resultado como conseguiu um triunfo confortável sobre o Desportivo das Aves, num jogo que terminou com sete golos (5-2). É uma vitória que elevou os lisboetas à sexta posição da Liga portuguesa, à 14.ª jornada.

Na distribuição pelos homens de cada um dos tentos, Nildo Petrolina assinou o primeiro, no primeiro minuto e, três mais tarde, foi Licá a empatar para os anfitriões. Ainda antes do intervalo, o Desp. Aves saltou novamente para a frente, com um golo de Amilton, a emendar um cruzamento ao segundo poste, mas Henrique voltou a igualar, aos 35'.

Quando as duas equipas regressaram do intervalo, de súbito, parecia que as parcas se tinha passado para o lado do Belenenses, deixando o Desp. Aves atarantado, vendo-se em desvantagem graças a um autogolo de Vítor Gomes (54'). A partir daí, os lisboetas não mais deixaram fugir os três pontos e aceleraram para o 5-2: Licá bisou aos 68' e Henrique não lhe ficou atrás, marcando novamente aos 71'.

O Belenenses subiu ao sexto lugar, com 22 pontos, e está há oito jogos sem perder. Já o Desportivo das Aves caiu para o 16.º, o primeiro da zona de despromoção, com 11 pontos, após somar o quarto encontro sem vencer.