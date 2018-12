Segundo dia de ‘Natal Tranquilo’ regista 259 acidentes e duas mortes nas estradas

Estão mais de 1400 militares a patrulhar as vias mais movimentadas

A operação ‘Natal Tranquilo’ registou este sábado 259 acidentes nas estradas portuguesas, que resultaram em duas vítimas mortais, em Cinfães e Benavente, e seis feridos graves, disse fonte da GNR à agência Lusa.

A GNR registou ainda um total de 85 feridos ligeiros na sequência dos acidentes, durante o segundo dia da operação.

A operação ‘Natal Tranquilo’, que começou na sexta-feira e prolonga-se até quarta, prevê um reforço do patrulhamento e da fiscalização nas estradas mais movimentadas nesta época do ano.

Ao todo, são mais de 1400 militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais a patrulhar as vias no país, com o objetivo de prevenir a sinistralidade rodoviária.

A GNR aconselha os automobilistas a adotarem uma condução atenta, correta e defensiva. As autoridades recomendam também um planeamento cuidado das viagens, de forma a evitar os períodos de maior intensidade de tráfego e a parar para descansar de duas em duas horas.