Vídeo mostra tsunami a engolir palco durante um concerto com centenas de pessoas na Indonésia

@ifanseventeen - Minta doanya agar mas @hermanseventeen @andi_seventeen sama @uje17_rukmanarustam cepet ktmu dalam keadaan selamat sehat walafiat. Minta ikhlas nya buat orang2 tersayang mas @baniseventeen dan mas @oki_wijaya

A post shared by SEVENTEEN Band (@seventeenbandid) on Dec 22, 2018 at 9:19pm PST