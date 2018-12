Grupo de escuteiros está desaparecido na Serra da Arrábida

As autoridades estão à procura de um grupo de quatro escuteiros, desaparecido desde a madrugada de domingo, na zona de Picheleiros, em Azeitão, na Serra da Arrábida.

Os escuteiros, com idades entre os 17 e 20 anos, terão dado as coordenadas da sua localização ao responsável do grupo, segundo o Correio da Manhã, no entanto não regressaram ao seu encontro, como estava previsto.

O alerta foi dado às 10h47, no terreno encontram-se 13 operacionais, apoiados por quatro viaturas.

De acordo com o Jornal de Notícias, a Proteção Civil não foi avisada da presença do grupo na serra, como é habitual nestas situações.