Duas pessoas foram baleadas e uma outra foi esfaqueada em rixa num bar de Valongo

Grupo foi expulso do estabelecimento e um dos membros terá disparado como retaliação

O porteiro de um bar foi baleado com gravidade no abdómen, à porta de um estabelecimento noturno em Valongo, este domingo de madrugada, na sequência de uma rixa, na qual outra pessoa foi baleada nas pernas e uma outra foi esfaqueada no abdómen.

Dois grupos ter-se-ão envolvido em confrontos dentro do bar e restaurante Flor da Serra, pouco depois das 5h da manhã, segundo fonte da PSP do Porto, citada pelo Jornal de Notícias.

Um homem baleou o porteiro do bar, após o grupo do qual fazia parte ter sido expulso do estabelecimento, em seguida pôs-se em fuga.

O funcionário vítima do disparo foi transportado pelo INEM para o Hospital de São João, no Porto.

As outras duas pessoas feridas, uma baleada nas pernas e outra esfaqueada no abdómen, deram entrada no Hospital de Santos Silva, em Gaia.

O homem com ferimentos de bala nas pernas ainda alegou no hospital que tinha sido baleado noutra rixa, que não a de Valongo, mas a polícia confirmou que se tratava da mesma, onde o porteiro ficou ferido com gravidade.

O baleado, que deu entrada na unidade de Gaia, apresentava vestígios de pólvora nas mãos, segundo a PSP, mas não foi encontrada qualquer arma.

O caso está a cargo da Polícia Judiciária.