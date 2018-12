Telemóveis a postos… para o Natal e não só

Provavelmente já começou a receber sms de Natal, memes, convites para jantares no WhatsApp, promoções de última hora, notificações dos melhores restaurantes, todo um rol de informação. E tudo no seu telemóvel.

De facto já ninguém questiona o papel dos telemóveis e em particular dos smartphones nas nossas vidas e na forma como nos relacionamos com os outros e com o mundo, na verdade.

Neste contexto, a Deloitte publicou o estudo ‘Mobile Consumer’, focado na utilização de equipamentos móveis em diversos países, que vem mostrar a crescente importância e as múltiplas utilizações de smartphones nos dias de hoje, que são utilizados cada vez com maior frequência e para mais tarefas. E literalmente ao longo de todo o dia.

Os smartphones são o equipamento mais pessoal dos consumidores (todos já nos esqueçamos do telemóvel e a verdade é que nos sentimos nus sem ele) e a tendência é para serem cada vez mais presentes e utilizados em mais áreas.

Não falamos apenas de comunicação e de acesso à informação. No que toca a entretenimento, compras, lifestyle, exercício físico e relacionamentos pessoais os telemóveis desempenham um papel chave e ditam o nosso dia a dia e as nossas decisões.

Entre as tendências mais relevantes continuamos a assistir a um crescimento do ‘voice assistant’ com os utilizadores a quererem sempre mais serviço, mais facilidade e comodidade. Não vivemos sem telefone e não vivemos agora sem o ‘nosso’ assistente pessoal. Segundo o estudo, a penetração de voice assistants nos mercados mais maduros dobrou em 2018.

Os telemóveis chegam mesmo a ultrapassar os tablets, mesmo quando falamos em consumo de entretenimento, o que se explica também pelos ecrãs maiores e smartphones cada vez mais preparados para tudo, Um só aparelho que on the go nos coloca sempre ligados ao mundo e ao que mais nos interessa.

Ainda segundo o estudo, percebemos que com o serviço 5G a arrancar em força em 2019, o interesse por tudo o que nos pode trazer é grande. O consumidor procura sempre mais, mais rapidez e eficácia, tudo o que nos possa conectar ainda mais.

Nada de novo até aqui, mas dados que mostram cada vez mais a nossa dependência dos smartphones e a sua crescente importância em tudo o que é negócio e marca.

Mas não nos esqueçamos da primeira e mais básica missão dos telemóveis que é ligar-nos àqueles que mais gostamos. Nesta época de Natal seja como for ligue o seu telemóvel e espalhe a magia e ligue-se ao que realmente importa.

Bom Natal a todos.

*Responsável Planeamento Estratégico do Grupo Havas Media