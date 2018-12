Natal. CP com serviços mínimos

Os trabalhadores da CP vão cumprir a paralisação anunciada na última terça-feira para hoje e amanhã. Na base da greve, está o "incumprimento do acordado com o Governo, em setembro de 2017, referente ao recrutamento de 88 trabalhadores operacionais [...] da área comercial itinerante e para as bilheteiras da CP", segundo o Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) e a Associação Sindical das Chefias Intermédias de Exploração Ferroviária (ASCEF).

Os serviços mínimos da CP asseguram a circulação de 190 comboios, nos serviços urbanos de Lisboa, nos urbanos do Porto, na Linha de Cascais e na Linha de Setúbal.

Para as duas estruturas sindicais, a CP está em "incumprimento para com os trabalhadores", assinalando que "têm realizado várias iniciativas e apelos junto da empresa e do Governo para que o processo negocial fosse concretizado, não tendo até ao momento obtido qualquer respostas às propostas do Acordo de Empresa e regulamento de carreiras apresentadas".

O que esperar

A CP anunciou em comunicado os comboios que terá em circulação. Na Família Guimarães, "três comboios em cada sentido, enquanto na "Família Braga" haverá "seis comboios em sentido ascendente e quatro em sentido descendente".

Na "família Caíde" espera-se "seis comboios em cada sentido", um número que aumenta na "família Aveiro", onde estão previstos "11 comboios em cada sentido".

Nos urbanos de Lisboa, Azambuja terá oitos comboios, Castanheira do Ribatejo terá sete em sentido ascendente e oito em sentido descendente e Sintra e Alverca terão cinco comboios.

Sintra-Lisboa Oriente fica assegurada com 13 comboios em cada sentido e entre Lisboa Rossio e Meleçashaverá quatro comboios em cada sentido. Entre Sintra e Lisboa Rossio estão previstor oito comboios em cada sentido.

No sentido Cais do Sodré-Cascais haverá 15 comboios e 16 no sentido oposto, enquanto na "família Oeiras" estão previstos oito comboios em cada sentido.

Na Linha do Sado devem estar em circulação sete comboios em cada sentido.