Barcelona. EUA alertam para risco de atentados no Natal

O alerta veio da parte do Departamento de Estado dos Estados Unidos que pediu atenção redobrada às pessoas que circularem nas Ramblas, no centro de Barcelona.

O aviso foi publicado no Twitter do Consulado, responsável por coordenar toda a ajuda que é dada aos norte-americanos que vivem fora dos EUA.

De acordo com as autoridades, é necessária “Extrema precaução em zonas com movimento de veículos, incluindo autocarros, na zona de ‘Las Ramblas’ de Barcelona durante o Natal e Ano Novo. Os terroristas podem atacar com pouco ou nenhum aviso”.

#Spain: Exercise heightened caution around areas of vehicle movement, including buses, in the Las Ramblas area of Barcelona during Christmas and New Year’s. Terrorists may attack with little or no warning, targeting tourist locations, transportation hubs, and other public areas. pic.twitter.com/MPGiZwMwxq