Dois casos de sarampo confirmados na Madeira

Autoridade de Saúde Regional, em conjunto com as restantes estruturas do Sistema Regional de Saúde, está a acompanhar a situação

Esta segunda-feira, o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) da Madeira informou que foram confirmados dois casos de sarampo na região.

“Trata-se de dois indivíduos do género feminino que se encontram internados no Serviço de Saúde da Madeira com quadro clínico estável", pode ler-se no comunicado emitido pela mesma entidade.

Na mesma nota lê-se ainda que "o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, em articulação com a unidade de saúde privada de proveniência e as autoridades de saúde, está a implementar os procedimentos necessários, de acordo com as normativas em vigor".

Em colaboração com várias outras estruturas do Sistema Regional de Saúde, a Autoridade de Saúde Regional indica que a situação está já a ser investigada e acompanhada, segundo o previsto no Programa Nacional da Eliminação do Sarampo.