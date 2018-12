Todos conhecemos o Pai Natal, o velhinho de fato vermelho e barbas brancas que distribui presentes por todas as crianças na noite de 24 para 25 de dezembro. Mas quem é a Mãe Natal? É uma tradição moderna ou surgiu há tanto tempo quanto o ‘marido’?

A primeira vez que a Mãe Natal surge é num conto chamado ‘A Christmas Legend’ (‘Uma Lenda de Natal’, em português). Esta foi escrita pelo norte-americano James Reed, em 1849. Nessa história, um casal de idosos viajantes recebem guarida na noite de Natal. Na manhã seguinte, as crianças que vivem naquela casa encontram dezenas de presentes na sala. No final, o autor revela que o casal não é o Pai Natal e a Mãe Natal, mas sim a irmã mais velha das crianças (há muito desaparecida) e o seu marido.

Mrs. Santa Claus (nome dado à Mãe Natal em inglês) volta a ser mencionada em 1851, na Yale Literary Magazine, onde aparece como “ajudante” do Pai Natal.

A partir daqui, são várias as referências à mulher do Pai Natal, quer em contos infantis, quer em artigos publicados nas publicações de meados do século XIX. Mais tarde, já nos finais do séxulo XX, esta personagem começou a surgir em desenhos animados, filmes, músicas e livros para crianças.

Assim, ao contrário do Pai Natal – que tem origem num santo católico -, a Mãe Natal não vem de qualquer símbolo religioso nem de histórias relacionadas com o Catolicismo, mas sim da criatividade literária. Para além disso, o seu papel passou muito mais pelo de ajudante do ‘velhinho das barbas’ do que o de esposa do Pai Natal.