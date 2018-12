Neste Natal morreram 14 pessoas nas estradas portuguesas

Esta segunda-feira, a Operação Natal Tranquilo contabilizou mais duas vítimas mortais nas estradas portuguesas. Segundo a GNR são já 14 o número de mortos desde esta sexta-feira à noite

Na véspera de Natal ocorreram 194 acidentes, resultando em dois mortos e seis feridos graves. Os acidentes mortais ocorreram em Santarém e Portalegre, segundo dados provisórios da GNR, citados pela Lusa.

A Operação Natal Tranquilo – que começou esta sexta-feira às 21h00 e termina esta quarta-feira – conta com mais de 1.400 militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais. O objetivo é prevenir a sinistralidade rodoviária, apoiar os utentes das vias e garantir a fluidez do tráfego.

Para isso, a GNR aconselha os condutores a planearem as viagens com cuidado de forma a evitar o final do dia – por se prever uma maior intensidade de tráfego –, a descansarem antes da viagem e a fazerem paragens para descansar pelo menos de duas em duas horas, ou sempre que seja necessário. Uma velocidade adequada às condições climatéricas, ao estado da via e ao volume do tráfico são também conselhos das autoridades que apelam ainda a uma condução atenta e defensiva.