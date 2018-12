Greve fez parar mais de 200 comboios durante a manhã

Segundo o novo balanço da CP sobre a greve que paralisa a circulação de comboio neste dia de Natal, apenas 17% dos comboios programados até às 12h00 foram concretizados.

"Até às 12h da manhã, circularam 41 comboios, dos quais 32 pertencentes aos serviços mínimos, que foram decretados pelo Tribunal Arbitral para os serviços urbanos de Lisboa e Porto. O número de comboios programados até esta hora era de 243", pode ler-se no comunicado enviado pela empresa.

Pela manhã a CP tinha informado que apenas 13 dos 113 comboios previstos tinham circulado, enquanto na véspera de Natal tenham-se realizado 589 dos 1.256 comboios (47%).

No entanto, à Agência Lusa a empresa de comboios garante que os serviços mínimos estão a ser integralmente cumpridos.

A paralisação que começou esta segunda-feira às 12h00 e que irá durar até quarta-feira foi convocada pelo Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) e pela Associação Sindical das Chefias Intermédias de Exploração Ferroviária (ASCEF). Em causa está o "incumprimento do acordado com o Governo, em setembro de 2017, referente ao recrutamento de 88 trabalhadores operacionais [...] da área comercial itinerante e para as bilheteiras da CP".