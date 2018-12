Cristiano Ronaldo cumpre sonho de Natal a criança com cancro

Cristiano Ronaldo decidiu oferecer uma prenda de Natal especial às crianças da ala de hematologia e oncologia pediátrica do Hospital Infantil Regina Margherita e, juntamente com Georgina Rodriguez, fez uma visita surpresa às crianças internadas.

O convite foi feito pela mãe de Gabriel, de um menino de 10 anos que está internado há seis meses e é adepto da Juventus.

“Eu sou a mãe de Gabriel, uma linda criança de dez anos que, infelizmente, desde o último dia 20 de junho, está internada para jogar o jogo mais difícil, o da vida. O seu adversário é a chamada leucemia mielóide aguda", escreveu a progenitora da criança.

Para além da visita, o craque tirou ainda uma fotográfica com a criança para marcar este dia tão especial. Ronaldo visitou também as outras crianças internadas na ala de hematologia e oncologia do hospital.