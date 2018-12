Benfica repudia ataque a autocarro com adeptos

O Benfica emitiu esta terça-feira um comunicado a lamentar e a repudiar o arremesso de objetos contra um autocarro do núcleo do Benfica de Barcelos, que regressava a casa após assistirem à vitória (6-2) do Benfica sobre o Braga, no Estádio da Luz, no domingo.

Recorde-se que na sequência deste ataque dois adeptos do clube da Luz ficaram feridos, um dos quais com gravidade. O ataque aconteceu em plena autoestrada A1, em Grijó, Gaia, após um indivíduo, que seguia num veículo ligeiro, lançar um objeto contra o autocarro que partiu um vidro lateral e feriu uma mulher. Alguns metros mais à frente, o homem voltou a fazer mira ao veículo pesado, desta feita lançando contra o vidro frontal do autocarro, tendo atingido um homem de 20 anos com gravidade na cabeça, causando-lhe traumatismo craniano encefálico.

As vítimas foram transportadas para o hospital Santos Silva em Gaia.

Leia o comunicado na íntegra:

O Sport Lisboa e Benfica lamenta e repudia profundamente o arremesso de objetos contra um autocarro com Sócios e adeptos do nosso clube da Casa do Benfica em Barcelos quando regressavam de assistir ao último SL Benfica-SC Braga.



Desde o primeiro momento temos acompanhado a situação do nosso adepto de 25 anos que se encontra no hospital de Gaia, e através do responsável das Casas do Benfica, Jorge Jacinto, acompanhamos o trabalho das autoridades para apurar responsabilidades.



Reafirmamos que seremos intransigentes para garantir a segurança dos nossos adeptos que pelo seu amor ao Clube acompanham a equipa por todo o País.