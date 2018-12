Mulheres só vão ganhar o mesmo que os homens daqui a 202 anos

As diferenças salariais entre homens e mulheres começam a melhorar, mas se acha que o trabalho está todo feito desengane-se: um novo relatório revela que ainda há muito a fazer.

De acordo com o documento – que é feito com base em dados do Fórum Económico Mundial e foi citado pela Bloomberg – vão ser precisos 202 anos para que as mulheres ganhem tanto quanto os homens.

Para que deixe de existir uma disparidade na sociedade enquanto um todo – incluindo questões relacionadas com saúde, educação, emprego, etc – vão ser necessários 108 anos. Mesmo assim, serão precisos outros 94 para que os ordenados masculinos e femininos sejam os mesmos.

Mas nem tudo são más notícias: o relatório mostra uma melhoria em relação aos números do ano passado, explica a Bloomberg.

Islândia lidera

No ranking da igualdade de género, a Islândia lidera a lista pelo 10º ano consecutivo. De acordo com o Fórum Económico Mundial, o pódio fica completo com a Noruega e a Suécia em segundo e terceiro lugar, respetivamente.

A Finlândia ficou na quarta posição e Nicarágua na quinta. O sexto lugar foi para Ruanda, o sétimo para a Nova Zelândia e o oitavo para as Filipinas.

Irlanda (nono) e Namíbia (décimo) fecham o top 10.