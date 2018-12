Samantha Markle implora para que Meghan e o pai façam as pazes

O ano 2018 mudou por completo a vida de Meghan Markle: a ex-atriz não só deixou Hollywood como se tornou membro de uma das casas reais mais respeitadas no mundo. Mas isso também fez com que cortasse laços com alguns membros da sua família.

Agora, o jornal The Sunday Mirror diz que a irmã da duquesa de Sussex, Samantha Markle, enviou uma carta a pedir que fizesse as pazes com o pai, Thomas, com quem a ex-estrela de cinema cortou relações ainda antes do casamento com o príncipe Harry.

“Que tenhas um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Isto não é para ser formal. O tempo natalício é uma época para se estar em família, um momento sentimental”, refere a carta enviada por Samantha à irmã.

“O pai tentou entrar em contacto contigo e está muito magoado por o estares a ignorar. A vida é curta demais e sabes que o pai é maravilhoso”, cita o The Sunday Mirror.

“Por favor, dá-lhe a alegria de lhe demonstrares o teu amor nos seus últimos anos. O momento é agora”, acrescenta Samantha Markle.