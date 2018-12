Mulher gravemente ferida após atropelamento em Guimarães

Uma mulher foi gravemente atropelada no Dia de Natal, na vila de Lordelo, concelho de Guimarães, no distrito de Braga.

A vítima, em estado muito crítico, foi transportada pelos Bombeiros Voluntários de Vila das Aves, com acompanhamento permanente de uma médica e de um enfermeiro, ambos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Centro Hospitalar do Médio Ave, para a Sala de Emergência do Hospital de Braga.

O caso foi registado pelo Posto Territorial da GNR de Lordelo.