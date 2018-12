Divulgadas primeiras imagens do regresso de George Clooney à televisão | FOTOS

George Clooney está de regresso à televisão e a produção de Catch-22 decidiu oferecer um presente de Natal a todos os fãs: as primeiras imagens do galã de Hollywood no seu novo papel.

Hugh Laurie (‘Dr. House’), Kyle Chandler (‘Argo’), Christopher Abbott (‘James White’), Martin Delaney (‘00:30 – A Hora Negra’), Julie Ann Emery (‘Better Call Saul’) e Giancarlo Giannini (‘007: Casino Royale’) são alguns dos atores que participam nesta produção.

A série, que estreia no próximo ano, é uma adaptação do livro de Joseph Heller, que se centra na história do capitão John Yossarian, da Força Aérea norte-americana, no tempo da Segunda Guerra Mundial.

Farto de combater, Yossarian invoca insanidade e tenta ser dado como inválido. No entanto, é descoberto que tem uma mente sã, o que irá dificultar os seus planos...

As imagens foram divulgadas esta quarta-feira pela produtora Hulu.