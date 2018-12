Em 2018 nasceram mais bebés por mês

Dados do “teste do pezinho” foram adiantados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge

Os números recentemente divulgados indicam que este ano vai terminar com mais nascimentos do que o ano passado. No entanto, o aumento de nascimentos é muito ligeiro: cerca de mais mil bebés do que em 2017.

De acordo com resultados do “teste do pezinho”, divulgados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, entre janeiro e novembro deste ano, nasceram, em média, cem bebés por mês.

No total, foram registados 80.484 - um aumento que ronda os 1,4%

Segundo indicam os números do Programa Nacional de Diagnóstico Precoce, avançados hoje pela TSF, existem algumas oscilações entre regiões, mas pode concluir-se que o aumento de nascimentos teve maior expressão na Guarda, Viana do Castelo, Portalegre e Santarém.

Já em Bragança e Évora foram registadoa decréscimos.

Na capital, a natalidade subiu ligeiramente e no Porto quase que estagnou.