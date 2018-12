Fotografia de Matteo Salvini partilhada nas redes sociais volta a gerar polémica | FOTO

Hoje, em Itália, celebra-se o dia de Santo Estêvão, considerado o primeiro mártir do cristianismo e, como tal, para assinalar o feriado, o vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, partilhou uma fotografia nas redes sociais. “O meu Santo Estêvão começa com pão e Nutella e o vosso?”, escreveu na legenda da imagem partilhada.

No entanto, a sua atitude acabou por gerar alguma polémica e revolta entre os seus seguidores.

Muitos italianos consideram a atitude do governante uma ofensa e um ato de desrespeito, depois de um sismo ter feito tremer a região de Sicília e provocado dezenas de feridos.

“O meu começou com um homicídio de um colaborador da justiça e um terramoto de magnitude 4.8 que me está a preocupar.”, pode ler-se num dos comentário feito; “Houve um terramoto em Catânia e foi morto um homem sob proteção do Estado. Preocupa-se só com o chocolate?”, lê-se também.

Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella😋, il vostro??? pic.twitter.com/dvYLTaKiZj — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 26 de dezembro de 2018