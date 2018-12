Benfica multado por passar imagens de Abel Ferreira em direto nos ecrãs gigantes da Luz

Recorde-se que a partida terminou com a vitória do Benfica por 6-1 frente ao Sporting de Braga

A SAD do Benfica foi multada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol em 765 euros por ter transmitido, nos ecrãs gigantes do Estádio da Luz, imagens de Abel Ferreira aos 22 e 66 minutos do jogo com o Sporting de Braga, no último domingo.

As imagens do técnico terão sido transmitidas pouco depois do 1-0, por Pizzi, e do 5-1, por Cervi.

As ‘águias’ terão ainda de pagar 383 euros pelo facto de o diretor de campo substituto ter permanecido no túnel de acesso ao relvado.

