Já foram detidas 19 pessoas no caso das turistas mortas em Marrocos

Esta quarta-feira, as autoridades marroquinas confirmaram que até ao dia de hoje, 26 de dezembro, foram detidas 19 pessoas no âmbito da investigação do homicídio de duas turistas escandinavas que foram encontradas mortas este mês numa zona do Alto Atlas, em Marrocos.

De acordo com um porta-voz da agência de segurança nacional de Marrocos, Boubker Sabik, dez novos suspeitos foram detidos nos últimos dois dias por estarem, alegadamente, ligados aos presumíveis assassínio das duas turistas: Louisa Vesterager Jespersen e Maren Ueland.

Recorde-se que os corpos das duas turistas foram encontrados dentro de uma tenda de campismo, e os cadáveres tinham marcas de violência nos pescoços.

"A pista terrorista não é de descartar. As investigações prosseguem", disse na altura o mesmo responsável.

Já este domingo, em declarações ao canal de televisão marroquino 2M, o porta-voz disse que os suspeitos terão atacado aleatoriamente as duas mulheres e que o Estado Islâmico nada terá a ver com o crime.