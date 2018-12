Astronauta mostra o desafio de voltar a andar depois de 197 dias no Espaço | Vídeo

O astronauta Drew Feutel regressou à Terra em outubro, depois 197 dias na Estação Espacial Internacional.

Agora, num vídeo partilhado este mês no Twitter para dar as boas-vindas à tripulação de três astronautas que regressou à Terra a bordo do Soyuz Ms-09, o astronauta norte-americano mostrou o desafio que é voltar a habituar-se à gravidade e as dificuldades que o corpo dos astronautas enfrentam em nome da ciência.

As missões em Marte vão exigir que os astronautas suportem a gravidade zero por mais de 200 dias, sendo que ainda não é sabido que impacto uma dessas viagens pode ter no corpo humano no regresso à Terra.