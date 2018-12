Comediante mostra deformação causada por 30 anos de consumo de droga | Foto

O comediante Artie Lange, de 51 anos, publicou uma fotografia onde mostra o nariz "hediondamente deformado" por causa de “mais de três décadas de abuso de drogas”.

Lange tem um historial de consumo de drogas – heroína e cocaína – tendo já sido internado por várias vezes em clínicas de reabilitação e ficou em liberdade condicional depois de ter sido apanhado com posse de heroína.

O comediante está a fazer nova luta contra o vício da droga e já soma 41 dias sem consumir heroína. Com a publicação da fotografia no Twitter, Lange pretendia mostrar os efeitos causados pelo consumo de droga.

This is it but I believe her nose had a septum and had not been hideously deformed due to over 3 decades of drug abuse. pic.twitter.com/U2LmcnpI4B