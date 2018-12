O internacional português reagiu a um momento de racismo vivido no futebol italiano

Durante a partida do Inter de Milão com o Nápoles, na última quarta-feira, Kalidou Koulibaly foi alvo de insultos racistas.

Agora, depois de Ancelotti, treinador do Nápoles, reagir aos cânticos ecoados pelos adeptos do Inter, foi a vez de Cristiano Ronaldo deixar palavras de apoio ao futebolista.

"No Mundo e no futebol desejo sempre educação e respeito. Não ao racismo ou a qualquer ofensa e discriminação", escreveu o internacional português numa publicação no seu Instagram.

Depois da partida, em que o Inter venceu por 1-0, o próprio defesa do Nápoles, que acabou por ser expulso, reagiu aos insultos de que foi alvo.

"Sinto muito pela derrota e por ter deixado os meus irmãos [em desvantagem] no campo. Tenho orgulho na cor da minha pele. Tenho orgulho de ser francês, senegalês, napolitano: homem", referiu.