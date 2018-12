Duarte Lima perde último recurso e fica à beira da prisão

No mês passado o Tribunal Constitucional tomou uma “decisão sumária de não conhecimento do recurso” – que foi agora chumbado

O Tribunal Constitucional decidiu chumbar, no passado dia 18 de dezembro, o último recurso apresentado por Duarte Lima. Esta era a última hipótese do ex-deputado do PSD de fugir à pena de prisão de seis anos - decretada pelo Tribunal da Relação em 2016, no âmbito do caso Homeland.

Segundo noticiou a SIC Notícias, os juízes do Constitucional consideraram que a defesa de Duarte Lima deixou expirar o prazo legal para interpor um recurso sobre a decisão decretada pela Relação em 2016 e, portanto, decidiram não aceitar a queixa apresentada pelo antigo líder da bancada parlamentar do PSD sobre o facto de o tribunal ter decidido não admitir o último recurso possível de ser apresentado neste caso.

Nos últimos anos, Duarte Lima interpôs vários recursos, mas nunca teve sorte. Só neste ano, o arguido viu vários pedidos a serem chumbados: no início de 2018, o Tribunal Constitucional considerou que o arguido não tinha razão e portanto chumbou um dos recursos. Em junho o tribunal voltou a negar um dos pedidos interpostos por Duarte Lima e o mesmo se verificou em novembro - mês em que o tribunal tomou a "decisão sumária de não conhecimento do recurso", agora chumbado.

Em julho deste ano, um procurador do Supremo Tribunal de Justiça decidiu avançar com uma ordem de condução à cadeia. Contudo, a ordem não andou para a frente porque a juíza de primeira instância alegou que ainda estava um recurso pendente no Constitucional e, por essa razão, a condução não podia ser cumprida. Contudo, agora que o recurso acabou por ser chumbado, Duarte Lima deverá cumprir a sentença aplicada pelo Tribunal da Relação.

No entanto, o ex-deputado deverá apenas cumprir três anos e quatro meses da pena de seis anos, visto que serão descontados os dois anos e meio em que o arguido esteve em prisão domiciliária no âmbito deste processo. A decisão deverá tornar-se definitiva já no próximo dia 17 de janeiro.

A defesa de Duarte Lima já não pode apresentar mais recursos, mas sim apenas deduzir nulidades ou pedir aclaração do acórdão. O advogado do antigo deputado, em declarações à SIC Notícia disse que ainda está a analisar a decisão do Constitucional, afirmando estar “cansado" de que nenhum tribunal "queira analisar a substância da condenação”.

Duarte Lima foi detido em 2011 no âmbito do caso Homeland, tendo ficado em prisão preventiva - mais tarde passou a domiciliária. No entanto, em abril de 2014 o tribunal decidiu mudar a medida de coação aplicada, tendo o arguido ficado em liberdade até ao final do julgamento.

Em 2014, Duarte Lima foi condenado a uma pena de prisão de dez anos, mas, dois anos depois o tribunal acabou por reduzir a pena para seis anos.