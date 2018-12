“Coletes Amarelos” portugueses marcam novas datas de protestos

Organização quer avançar com manifestações todos os sábados do mês de janeiro

Depois do fracasso das manifestações dos “Coletes Amarelos” portugueses, marcadas para dia 21 de dezembro, a organização do protesto “Vamos lá Portugal – Protesto Nacional” volta a utilizar as redes sociais para convocar novas datas.

Desta vez, as manifestações estão marcadas aos sábados – dia 5, 12, 19 e 26 de janeiro – e têm início às 10h00, ao contrário do que aconteceu no primeiro protesto cuja hora de concentração era às 7h00. As principais ações estão previstas para as cidades de Lisboa, Porto e Faro - no Marquês de Pombal, Avenida dos Aliados e Avenida 5 de Outubro, respetivamente.

No que toca às reivindicações, os “Coletes Amarelos” exigem “o combate efetivo à corrupção com inibição de cargos públicos” assim como o “aumento do salário mínimo nacional para os 700 euros no setor público e no setor provado”, a “redução do preço dos combustíveis”, a “redução do IVA da eletricidade para 6%” e a “redução do IVA e do IRC” no geral.

No dia 21 a PSP suspendeu as folgas dos agentes para responder à manifestação marcada. No entanto, o protesto foi um fracasso, havendo mais polícias na rua do que manifestantes.