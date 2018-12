Adepto do Inter morre após confrontos com apoiantes do Nápoles | VÍDEO

O adepto do Inter de Milão que foi atropelado durante um confronto com os adeptos do Nápoles antes do jogo desta quarta-feira acabou por morrer. A onda de violência que se vive nas ruas de Itália já levou a federação a ponderar suspender o campeonato.

A notícia da morte do adepto já foi confirmada pela polícia italiana. A vítima tinha 35 anos. Após o atropelamento, ainda foi transportado ao hospital, onde foi operado, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

Os confrontos ocorreram na Via Novara, em Milão. Foram também registados quatro esfaqueamentos de adeptos do Nápoles – um deles teve de ser hospitalizados, mas não em estado grave.

O jogo terminou com a vitória do Inter por 1-0.

“Precisamos de algo radical”

Estes confrontos levaram a federação italiana a ponderar suspender a competição. "Suspender a competição? Não sei, temos que pensar. O problema é de ordem pública, mas também sobre jogar ou não jogar", explicou ao jornal Il Messagero Gabriele Gravina, presidente da federação.

"Precisamos de algo radical, esta jornada devia ser uma festa e vi coisas inaceitáveis. Estou preocupado com este clima. (...) Falaremos com o ministério e com o Comité Olímpico e decidiremos [se se suspende a competição]", acrescentou.