Marcelo concede indulto a padre que agredia crianças e idosos

Um dos cinco indultos concedidos este Natal por Marcelo Rebelo de Sousa foi atribuído a um padre que cumpria uma pena suspensa de dois anos e nove meses de prisão.

Segundo o Correio da Manhã, António Baptista foi condenado em março do ano passado pelos crimes de maus-tratos a crianças e idosos com doenças físicas e mentais, na Casa do Gaiato de Beire, em Paredes.

O Tribunal de Penafiel tinha proibido o padre de voltar àquela instituição. No entanto, com este indulto, o padre já poderá regressar à Casa do Gaiato.

Recorde-se que o Presidente da República concedeu na passada quinta-feira cinco indultos "por razões pessoais e humanitárias". O Ministério da Justiça tinha avaliado 168 pedidos de indulto - menos 35 do que em 2017.