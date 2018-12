Michelle e Barack Obama lideram lista de personalidades mais admiradas

Donald Trump surge em segundo lugar na lista dos homens, enquanto Melania Trump aparece ex aequo com Hillary Clinton em terceiro

Michelle Obama é a mulher mais admiradas pelos norte-americanos e Barack Obama lidera a lista masculina, à frente de Donald Trump. Hillary Clinton aparece em terceiro, empatada com Melania Trump.

Segundo a sondagem apresentada esta quinta-feira pela Gallup, Michelle Obama assume o primeiro lugar com 15% de referências, com uma diferença de dez pontos percentuais de Oprah Winfrey, a segunda mulher mais admirada. Hillary Clinton e Melania Trump surgem em terceiro lugar, ex aequo, com apenas quatro pontos.

Na lista masculina, Barack Obama foi mencionado em 19% das respostas e Donald Trump em 13%. George W. Bush surge em terceiro lugar com apenas 2%.

Mas esta lista não se cinge a personalidades norte-americanas: A rainha Isabel II, Angela Merkel, o Para Francisco, o Dalai Lama e Malala Yousafzai também figuram no top 10 das personalidades mais admiradas.

Veja a lista completa:

Mulheres mais admiradas:

Michelle Obama - 15%

Oprah Winfrey - 5%

Hillary Clinton - 4%

Melania Trump - 4%

Rainha Isabel II - 2%

Angela Merkle - 2%

Ruth Bader Ginsburg - 2%

Ellen DeGeneres - 2%

Nikki Haley - 1%

Malala Yousafzai - 1%

Nancy Pelosi - 1%

Homens mais admirados:

Barack Obama - 19%

Donald Trump - 13%

George W. Bush - 2%

Papa Francisco - 2%

Bill Gates - 1%

Bernie Sanders - 1%

Bill Clinton - 1%

Dalai Lama - 1%

Joe Biden - 1%

Elon Musk - 1%

Mike Pence - 1%