Jogador de basebol paga as dívidas dos pais como prenda de Natal

A prenda de Natal de Brady Singer para os pais está a emocionar as redes sociais. O jovem jogador de basebol de 22 anos decidiu utilizar o dinheiro que recebeu ao assinar com o clube Kansas City Royals para pagar as dívidas da família.

O jogador decidiu filmar o momento em que entregou a carta aos pais, e a mãe, emocionada lê o agradecimento do jovem “por tudo o que fizeram” para o ajudar “a alcançar os sonhos”. “Não existe nenhuma possibilidade de eu ter alcançado isto sozinho”, ouve-se a mãe ler.

“Os vossos corações solidários ajudaram-me a tornar realidade o meu pequeno sonho”, conclui o jogador.

Brady Singer publicou o momento na sua conta de Twitter e rapidamente o vídeo se tornou viral. "Hoje é um dia muito especial para mim. Dar às duas pessoas que deram tudo para me ajudar e ao meu irmão. Não lhes posso agradecer o suficiente. Amo-vos mãe e pai", escreveu o jogador na descrição.

Today is very special to my heart. To give back to the two people who have given up everything to support my brother and I. I can’t thank them enough. Love you Mom and Dad pic.twitter.com/AFHi2Xma0c