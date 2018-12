Prima de Kate Middleton posa completamente nua para revista masculina | FOTO

A prima de Kate Middleton, Katrina Darling, tem dado nas vistas com as fotografias ousadas que tem publicado na sua página do Instagram.

Mais recentemente, a prima da duquesa de Cambridge publicou na mesma rede social, a propósito do Natal, uma fotografia onde surge completamente nua para desejar boas festas a todos os seus seguidores.

De acordo com a imprensa internacional, há já vários anos que a prima de Kate posa para revistas masculinas, incluindo a revista Playboy.