GNR encontra caçador que estava desaparecido numa zona serrana de Valpaços

Desde as 15h00 desta quinta-feira que a GNR e os Bombeiros se encontravam à procura de um homem com cerca de 83 anos, que se perdeu do filho enquanto caçavam, mas este já foi encontrado pelas autoridades.

Em declarações à agência Lusa, fonte da GNR de Vila Real disse que o octogenário foi encontrado "às 16:10", "sensivelmente perto da zona onde se tinha perdido" e "sem ferimentos".

O homem esteve desaparecido numa zona entre Aldeia de Vale de Casas, Fornos do Pinhal e Vilandelo, no concelho de Valpaços.