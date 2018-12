Novo feed do Instagram foi lançado “por acidente”

Uma nova atualização da aplicação Instagram está a gerar revolta entre os internautas. Para alguns telemóveis, o feed da aplicação deixou de ser vertical e passou a ser na horizontal, como funcionam as instastories.

No entanto, o presidente da empresa, Adam Mosseri, já assumiu que o lançamento da nova versão da aplicação foi um acidente. “Isso era suposto ser um teste muito pequeno que foi publicado por acidente”, escreveu Mosseri no Twitter.

That was supposed to be a very small test that went broad by accident. Should be fixed now. If you're still seeing it simply restart the app. Happy holidays! 😬