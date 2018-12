Baleia encontrada morta em São Pedro do Estoril vai ser incinerada à meia-noite

A baleia que ontem foi encontrada morta em São Pedro do Estoril vai ser incinerada na noite desta quinta-feira.

Uma baleia bebé foi encontrada morta esta quarta-feira em São Pedro do Estoril. Segundo informações do Porto de Cascais, através do capitão Pereira da Terra, “a baleia tem aproximadamente 2,5 metros e mais ou menos 250 quilos.”

Durante o dia ontem, a Polícia Marítima de Cascais, Bombeiros de Parede e Serviço Municipal de Proteção Civil tentaram remover a baleia bebé, mas não tiveram sucesso.

Face às dificuldades do local para remover o animal, as autoridades decidiram incinerar a baleia. A operação será realizada esta quinta-feira à meia-noite coordenada pela Capitania de Cascais.