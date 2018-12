Madeira. Homem morre depois de salvar turista

Um homem de 41 anos morreu esta quarta-feira depois de salvar um turista que tinha caído ao mar no Paulo do Mar, na Madeira, no dia de Natal.

Segundo o Jornal da Madeira , o turista caiu ao mar enquanto tentava tirar fotografias. Ao vê-lo em apuros, o homem mergulhou e trouxe o turista para terra, mas acabou por ser arrastado pelo mar.

A Polícia Marítima conseguiu resgatá-lo cerca de uma hora depois do salvamento. O homem foi retirado do mar já inconsciente e acabou por morrer no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.