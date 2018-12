Morreu a cantora Miúcha, irmã de Chico Buarque

Esta quinta-feira, morreu a cantora e compositora brasileira Miúcha, irmã de Chico Buarque.

A artista tinha 81 anos e enfrentava um cancro há já algum tempo, tendo estado, de acordo com o jornal brasileiro O Globo, internada durante um mês num hospital no Rio de Janeiro.

Heloísa Maria Buarque de Holanda, conhecida como Miúcha, nasceu no Rio de Janeiro a 30 de Novembro de 1937 e iniciou a sua carreira no mundo da música muito cedo, tendo chegado a formar uma banda com os irmãos na sua infância.

O seu último disco – ‘Miúcha ao vivo no Paço Imperial’ - foi editado em 2015 e foi nesse mesmo ano que esteve pela última vez em Portugal.