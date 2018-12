Morreu o professor académico João Carvalho, ex-presidente do IPCA

Atualmente desempenhava funções como membro do Conselho de Curadores da Fundação Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA).

“É com muito pesar que vimos pelo presente comunicar o falecimento do Professor Doutor João Carvalho, ex-Presidente do IPCA e, atualmente, a exercer funções como membro do Conselho de Curadores da Fundação IPCA.”, lê-se na nota publicada na página do IPCA.

João Carvalho desempenhava o cargo de Presidente da Assembleia Representativa da Ordem dos Contabilistas Certificados e era ainda membro do Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade. Durante 14 anos coordenou o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses.

O académico foi o primeiro diretor da Escola Superior de Gestão do IPCA, em 1996, e Presidente da Comissão Instaladora do IPCA durante cinco anos. Era doutorado em Contabilidade e investigador em contabilidade pública, tendo publicado dezenas de artigos e livros.

“Dedicou a sua vida ao IPCA tornando-o uma instituição de ensino superior público de referência, reconhecida pela excelência e qualidade do seu ensino e pelos resultados que tem alcançado na investigação aplicada, fruto de um caminho e de uma estratégia bem delineada.”, pode ler-se ainda.

O corpo de João Carvalho encontra-se em câmara ardente na Igreja Paroquial de Real, em Braga, a partir de hoje pelas 11h00.

O funeral realiza-se no sábado, às 10h30.