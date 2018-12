Atenção. Noite da passagem de ano vai ser (muito) fria

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), até ao final deste ano o tempo vai ser influenciado por um anticiclone que está localizado a oes-noroeste da Península Ibérica e, portanto, nos dias 30 e 31 de dezembro e 1 de janeiro, uma depressão em níveis altos deverá afetar a região Sul do país, em especial a zona do Algarve.

Relativamente às temperaturas máximas, de acordo com um comunicado do IPMA, na zona Centro e Norte do país estas deverão rondar os 8 e os 13 graus Celsius. Já as mínimas vão oscilar entre -1 e 3 graus Celsius.

No Algarve a temperatura será mais elevada, mas ainda assim fria: as máximas rondarão os 8 e 10 graus Celsius e as mínimas entre os e os 7 graus Celsius.

O IPMA indica ainda que possa ocorrer precipitação fraca no Algarve.