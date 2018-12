A luz azul que iluminou os céus de Nova Iorque e que gerou uma onda de especulação | FOTOS

Esta quinta-feira à noite, vários residentes de Nova Iorque assistiram a um fenómeno estranho: uma luz azul iluminou os céus da cidade que nunca dorme durante alguns minutos, refere o Huffington Post.

O momento foi partilhado por muitos nas redes sociais e gerou uma onda de especulação e indignação na internet.

No entanto, apesar de ser uma situação pouco comum, há uma explicação para o que aconteceu. Pouco tempo depois de a luz ter surgido no céu, o departamento da polícia de Nova Iorque revelou que esta foi causada pela explosão de um transformador numa central elétrica da Con Edison.

Os responsáveis da empresa descreveram no Twitter o incidente como “um breve fogo elétrico”.

A situação já está a ser investigada, apesar de já se saber quais as causas deste incidente, mas ainda assim as teorias que foram aparecendo nas redes sociais foram muitos e incluíram uma invasão extraterrestre.

Were they shooting the @Avengers in New York? NY blue sky! pic.twitter.com/kUE1YNTMIH — Prithvi Varma Datla (@prithvidatla) 28 de dezembro de 2018

There was a brief electrical fire at our substation on 20th Avenue & 32nd Street in Astoria this evening, which caused a transmission dip in the area. All power lines serving the area are in service and the system is stable. Photo: Michael Friedl, New York Times pic.twitter.com/vq2Ao46rhk — Con Edison (@ConEdison) 28 de dezembro de 2018

ADVISORY: The lights you have seen throughout the city appear to have been from a transformer explosion at a Con Ed facility in Queens. The fire is under control, will update as more info becomes available. Follow @fdny, @NYPD114pct and @conedison. pic.twitter.com/fdzQKs1wVV — NYPD NEWS (@NYPDnews) 28 de dezembro de 2018