“Enfermeiro”, “professor” e “toupeira” na lista para a “Palavra do Ano”

Palavra será conhecida no Porto no dia 5 de janeiro

Este ano, de acordo com o site www.palavradoano.pt, as palavras que estão a liderar as votações para a palavra do ano são “enfermeiro”, “professor” e “toupeira”, de acordo com fonte da Porto Editora em declarações à Lusa.

“A Palavra do Ano” será conhecida no próximo dia 5 de janeiro.

"Pela primeira vez em dez anos, o anúncio oficial da Palavra do Ano vai acontecer no Porto, no dia 05 de janeiro, pelas 17:00, na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, numa sessão aberta à população, e que tem como convidados especiais o escritor Valter Hugo Mãe, a professora universitária Felisbela Lopes e o radialista Fernando Alvim", explicou à agência Lusa Paulo Rebelo Gonçalves.

De acordo com o responsável, as palavras candidatas como "enfermeiro", "professor" e "toupeira" estão na linha da frente para serem eleitas palavras do ano.